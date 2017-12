Árbitro de tênis que tomou bolada no olho passa até por cirurgia para se recuperar

Arnaud Gabas ganhou notoriedade mundial ao levar uma bolada no olho de Denis Shapovalov, que se irritou com um erro durante o jogo contra o britânico Kyle Edmund e, em um momento de fúria, sacou uma bola do bolso e, com a raquete, bateu no objeto com muita força, acertando o olho esquerdo do árbitro francês. E a atitude vai "custar" caro ao juiz, que teve uma lesão diagnosticada.

Logo após o ocorrido e Shapovalov ser desclassificado do jogo, Gabas foi encaminhado a um hospital de Ottawa, no Canadá, onde não foi verificada nenhuma lesão na córnea ou na retina. Entretanto, um exame de raio X na França, feito dias depois, apontou a fratura, que exigiu até mesmo a execução de uma cirurgia no local. "Estou me concentrando agora no repouso e na reabilitação para estar de volta à quadra em um futuro próximo", disse ele.

Apesar das consequências da absurda atitude de Shapovalov, Arnaud Gabas revelou ainda que não guarda remorso do canadense, que além da derrota no jogo, ainda levou uma multa de R$ 22 mil da Federação Internacional de Tênis.