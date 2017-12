Artista monta quadra de tênis no interior de igreja italiana do século 16

Imagine jogar ou assistir a partidas de tênis num cenário incrível - neste caso, uma igreja italiana do século 16. Pois um artista norte-americano, Asad Raza, realizou essa "loucura" com uma instalação artística bem diferente. Ele montou uma quadra completa no interior da Igreja San Paolo Converso, bem no centro de Milão, na Itália, com direito a piso de saibro, rede e bolinhas.

A instalação, chamada "Jogue pelo Diálogo", foi destaque em vários portais de turismo na internet, como o Lonely Planet, justamente pelo inusitado da situação. Quem visitar a exposição de arte, se quiser, recebe uma raquete e bolas para jogar tênis no interior da igreja, construída entre 1549 e 1610 e repleta de pinturas de artistas clássicos italianos, como Antonio Campi, contando a vida de São Paulo Apóstolo.

O artista garante que a obra não é desrespeitosa com a religião Católica, já que a igreja foi abandonada há vários anos, depois de uma reforma, e não sedia mais nenhum tipo de cerimônia.

A intenção da instalação artística, segundo ele, é "utilizar o esporte como reflexão sobre a importância da atividade física em um mundo focado no sedentarismo".

A mostra fica aberta até o próximo dia 16.