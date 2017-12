Brasileiro faz gesto discriminatório em partida contra o Japão na Copa Davis

A série contra o Japão nos playoffs da Copa Davis não poderia começar pior para o Brasil, tanto nos resultados de quadra, como também por uma atitude lamentável na partida de estreia.

No primeiro confronto da chave, na madrugada desta sexta-feira, 15, Guilherme Clezar perdeu por 3 sets a 0 (6/2, 7/5 e 7/6) para Yuichi Sugita. Durante o tie break do segundo set, um árbitro de linha marcou uma bola do gaúcho como fora, no entanto, após desafio eletrônico, o lance foi considerado válido.

Irritado com o erro do juiz, Clezar esticou os olhos com os dedos, como forma de criticar o árbitro que se equivocou na marcação. Esse gesto é visto como discriminatório nas nações asiáticas.

Neste ano, por exemplo, o atacante Ezequiel Lavezzi, que atua no Hebei Fortune, da China, foi duramente criticado ao fazer o mesmo gesto durante uma sessão de fotos promocionais para o clube.

O vídeo da reação de Clezar foi publicado no Twitter por Alexandre Cossenza, do blog "Saque e Voleio", do UOL Esporte. Em pouco tempo, diversos usuários da rede social criticaram a atitude do gaúcho. O lance completo pode ser visto no SporTV.

Essa foi a reação de Guilherme Clezar quando um juiz de linha errou uma marcação contra o brasileiro. pic.twitter.com/37pbcPLuif — Alexandre Cossenza (@saqueevoleio) 15 de setembro de 2017

Clezar tem que dar graças a deus que é playoff, que não tem "ninguém" vendo. Imagina isso num jogo médio de slam a repercussão que daria... — Alexandre Cossenza (@saqueevoleio) 15 de setembro de 2017

É o tipo de atitude que não pode se ter, algo ridículo vindo de um profissional — Vitor Pires (1-0) (@torpires) 15 de setembro de 2017

que idiota. Isso é grave — Edwin Fuller (@edufuller) 15 de setembro de 2017