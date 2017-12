Campeão nove vezes, Rafael Nadal ganhará estátua em Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal, maior campeão de Roland Garros em todos os tempos, será homenageado com uma estátua no complexo onde é disputado o torneio, segundo anunciou nesta quinta-feira o presidente da Federação Francesa de Tênis (FFT), Bernard Giudicelli.

"É um monstro! De qualquer maneira, terá uma estátua em Roland Garros, ganhe dez vezes ou fique com nove", afirmou Giudicelli à emissora de televisão Eurosport, enfatizando que o resultado do espanhol na edição de 2017 não importa para a homenagem.

Ex-número 1 do mundo, Rafael Nadal possui um domínio absoluto no torneio de saibro disputado em Paris. Desde 2004, ele não foi campeão em Roland Garros em apenas três oportunidades. Antes dele, quem brilhou intensamente nas quadras francesas foi o brasileiro Gustavo Kuerten, tricampeão do torneio e considerado um dos maiores que já passaram por lá.

Nesta sexta-feira, Nadal enfrenta o georgiano Nikoloz Basilashvili e, caso confirme seu favoritismo, chega à quarta fase da competição.