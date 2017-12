Capitão da Romênia chama britânicas de 'p...' e faz tenista chorar em quadra

Ilie Nastase, ex-tenista romeno número 1 do mundo em 1973 e hoje capitão da equipe feminina de tênis da Romênia, fez a britânica Johana Konta chorar em quadra numa partida da Fed Cup, contra a romena Sorana Cirstea, neste sábado. A tenista do Reino Unido não conseguiu segurar as lágrimas após a ofensa e a partida teve que ser interrompida.

Nastase se revoltou depois que o árbitro do jogo, com quem também já vinha discutido, tê-lo expulsado. A britânica tinha reclamado para o juiz de que alguém, no público, a estava incomodando, e o romeno se intrometeu: "isso não é uma ópera, qual a p... do seu problema?".

Ao ser expulso, a raiva do romeno se voltou contra Johana e contra a capitã britânica, Anne Keothavong, chamando ambas de "p...". O segundo set, que estava em andamento, teve que ser suspenso.

Não é a primeira polêmica na qual o romeno se envolve nos últimos dias. A Federação Internacional de Ténis (ITF) instaurou um inquérito contra ele por causa de um comentário feito pelo capitão sobre a gravidez da tenista norte-americana Serena Williams.

Numa entrevista, Nastase comentou a gravidez de Serena Williams com um membro da seleção romena desta maneira: “Vamos ver de que cor será. Café com leite?”.

Confira o vídeo: