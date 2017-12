Chegou a hora! 'CãoDulas' entram em ação neste sábado no Brasil Open

Os CãoDulas foram um verdadeiro sucesso na edição de 2016 do Brasil Open de Tênis e, até por isso, retornam na edição 2017. E para você que quer ter a oportunidade de ver os animais buscando bolinhas, é bom correr, pois a apresentação deles acontece neste sábado, na quadra central do torneio, a partir das 12h. A ação antecede a programação das semifinais. No domingo, os CãoDulas também irão participar da cerimônia de premiação.

Cindy, Nanda, Pretinha, Mia, Arlete e Ovelha, cães das ONGs Projeto Segunda Chance (São Paulo) e Cão Sem Dono (Itapecirica da Serra), foram selecionados para participarem do projeto. O que esses cães têm em comum? Além de uma história de abandono e estarem em busca de adotantes, amam correr atrás de bolinhas e têm energia e saúde de sobra para isso. "Ao levar os CãoDulas às quadras, queremos mais uma vez mostrar ao público que os cães que aguardam por um lar só necessitam de afeto, cuidado e nutrição de alta qualidade. Não importa sua origem ou idade, quando são amados e alimentados corretamente podem ser maravilhosos companheiros, brincar, aprender coisas novas e realizar grandes feitos", afirma Madalena Spinazzola, diretora de marketing corporativo e planejamento estratégico da PremieR pet.

O torneio, que acontece no Clube Pinheiros, tem ingressos à venda a partir de R$ 95,00 para este sábado, dia das semifinais, através do site www.ingressorapido.com.br e também no Teatro Net, que fica dentro do shopping Vila Olímpia.