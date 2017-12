Com 'comida de avó' Rafael Nadal inaugura seu segundo restaurante

Quem é que não gosta de uma comida de avó? O tenista espanhol Rafael Nadal, usou essa lembrança para iniciar o seu investimento na gastronomia. Ao lado do jogador de basquete Pau Gasol e do cantor Enrique Inglesias, o restaurante Tatel vai ganhar a sua segunda unidade.

O primeiro trabalho dos famosos juntos, aconteceu em 2015, com a inauguração do restaurante em Madri, na Espanha. De lá pra cá, o negócio que começou com cerca de R$ 6 milhões, cresceu e virou referência entre as celebridades. Craques como Cristiano Ronaldo e Juan Carlos, já fazem parte da cartela de clientes do Tatel.

De acordo com o portal Uol, a segunda unidade será lançada ainda este mês, em Miami, nos Estados Unidos. E o tenista já projeta os outros destinos, que devem ser: Ibiza, Los Angeles, México, Londres e Inglaterra.