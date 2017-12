Com 'muitos tipos de drinks', Federer comemora título até 5 da manhã

Possivelmente o maior tenista da história, Roger Federer aparenta ser um cara bem correto, que não comete excessos e é totalmente concentrado no tênis. Porém, após superar Marin Cilic e conquistar o título em Wimbledon, seu 8º no Grand Slam inglês, ele mostrou que não é bem assim.

"Minha cabeça está como um sino. Eu não sei o que eu fiz na noite passada. Eu bebi muitos tipos de drinks, eu imagino. Fomos para um bar e tinham uns 30, 40 amigos lá. Tivemos um ótimo momento. Acho que cheguei na cama às cinco", disse ele, nesta segunda-feira, admitindo certa ressaca após uma noite de festa.

Aos 35 anos e com 19 títulos de Grand Slam na carreira, Federer vive uma temporada inesquecível, já tendo vencido, além de Wimbledon, os títulos do Australian Open e dos Masters 1000 de Indian Wells, Miami, além do ATP 500 de Halle.