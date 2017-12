De costas, Cuevas marca ponto incrível e levanta público em Madri

Com uma incrível devolução de bola de costas - e portanto sem olhar para o adversário - o tenista argentino-uruguaio Pablo Cuevas levou o público ao delírio ao marcar um ponto no alemão Alexander Zverev em partida do Masters 1000 de Madrid. Cuevas venceu o jogo e passou para as semi-finais da competição.

O lance, apelidado de "shot of the year (jogada do ano)" pelos portais esportivos, ocorreu no meio do jogo e ajudou a consolidar o resultado a favor do argentino, que busca seu segundo título na temporada, após ter vencido a etapa de São Paulo.

Assista: