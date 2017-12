Djokovic 'encarna' Shakira e mostra gingado durante aula de dança

Novak Djokovic perdeu a liderança do ranking da ATP para Andy Murray, mas o fato de não ser mais o melhor tenista do mundo, não parece tirar o sono do sérvio. O atleta, que sempre dá um show de bom humor nas redes sociais, fez a alegria de seus seguidores mais uma vez, ao postar um vídeo dançando ao lado de várias mulheres. "É tudo sobre os quadris, amigos", escreveu o jogador na publicação, com a hashtag "invasor de aula de dança".

O sérvio ainda fez uma brincadeira com a cantora Shakira, ao dizer "Meus quadris não mentem", em referência à música "Hips Don't Lie", um dos grandes sucessos da cantora colombiana.