Djokovic joga tênis em cadeira de rodas contra campeão paralímpico

O sérvio promoveu nesta quarta-feira o evento “Uma noite com o Novak”, para reunir atletas de diferentes esportes, com o objetivo de arrecadar fundos para a sua fundação. Novak Djokovic participou, entre outras atividades, de uma exibição em que enfrentou Dylan Alcott, um dos pricipais nomes do tênis adaptado no mundo. O australiano é detentor de três títulos de Grand Slam e medalha de ouro nas duplas na Paralímpiada do Rio de Janeiro. Além disso, em 2008, fez parte da equipe campeã paralímpica de basquete, em Pequim.

Alcott propôs ao sérvio que tentasse jogar sentado numa cadeira de rodas e o desafio foi imediatamente aceito pelo número dois do mundo. E, como era de se esperar, Djokovic teve dificuldades para se movimentar pela quadra e alcançar a bola: "Este é o treino mais difícil que eu já tive", disse o tenista, que se prepara para defender o título no primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália.