Duplistas são obrigados a trocar cueca 'irregular' em Wimbledon

Torneio de tênis mais antigo do mundo, Wimbledon chega, em 2017, à 140ª edição. Muito do charme do Grand Slam inglês se deve à conservação de seus costumes. Mas uma dessas tradições, a sobre as roupas exclusivamente brancas dos tenistas, parece estar passando um pouco do ponto.

Na última quarta-feira, 12, o húngaro Zsombor Piros e o chinês Yibing Wu, ambos de 17 anos, foram obrigados a trocar suas cuecas porque elas eram pretas e, devido ao suor, ficavam visíveis sob a roupa branca.

O caso aconteceu durante a vitória por 2 sets a 0 contra o o brasileiro João Lucas Reis da Silva e o tunisiano Mohamed Ali Bellalouna, válida pela primeira rodada da chave de duplas masculinas juvenis.

Após perceber a cueca escuras dos jogadores, o árbitro ligou para um membro da organização que, minutos depois, trouxe um par de peças brancas. A dupla, então, foi até o vestiário e só retornou para o jogo após trocarem a roupa íntima.

POLÊMICA DAS ROUPAS EXTREMAMENTE BRANCAS

Em 2014, o código de regras de vestuário de Wimbledon foi reformulado, ficando ainda mais rígido. De acordo com o jornal inglês The Daily Telegraph, o árbitro Andrew Jarrett enviou uma carta aos jogadores informando que são permitidos detalhes coloridos nas roupas de, no máximo, 1 cm de espessura.

O mesmo periódico publicou que, na edição daquele ano, algumas tenistas atuaram sem sutiã porque as peças que haviam selecionado para o torneio haviam sido barradas.

Um ano antes, o alvo deste código de regras foi Roger Federer. O suíço foi obrigado a mudar de tênis porque o escolhido por ele tinha o solado laranja, como citado em matéria da ESPN norte-americana da época.

Já em 2015, o australiano Nick Kyrgios teve que tirar sua testeira porque a peça era muito colorida. O detalhe é que o acessório era um produto oficial do próprio torneio de Wimbledon.