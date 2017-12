Ex-tenista acusado de racismo e sexismo promete ir a jogo: 'Saudarei os idiotas'

O ex-tenista romeno Ilie Nastase foi impedido de participar de Roland Garros por causa de inúmeras polêmicas em que se envolveu recentemente. Isso, porém, não parece que vai impedir o ex-número 1 do mundo de prestigiar sua compatriota Simona Halep da decisão do torneio, contra a jovem Jelena Ostapenko.

"Estou banido, mas eles não sabem que tenho 71 anos. O senhor Tiriac me dará a entrada, ele tem direito a um assento. Saudarei com minha mão esquerda aos idiotas", disse o ex-jogador, em entrevista ao site romeno "Sport", referindo-se a Ion Tiriac, organizador do Masters 1000 de Madri, na Espanha, que é um de seus melhores amigos.

A organização de Roland Garros não concedeu ao ex-número 1 uma credencial ao romeno, que está suspenso por comportamento antidesportivo durante confronto entre a equipe do país, de que é técnico, e a Grã-Bretanha, pela Fed Cup. Durante a segunda partida da série, ele xingou Johana Konta e a capitã das visitantes, Anne Keothavong.

Além disso, Nastase também se envolveu em polêmicas com Serena Williams, fazendo insultos racistas sobre qual seria a cor do filho que a maior tenista do mundo está esperando.