Ex-tenista critica homossexualidade de rivais e 'entrega' vícios de estrelas

Ekaterina Bychkova nunca obteve destaque como tenista no circuito mundial e o máximo que conseguiu na carreira foi ser a 66ª melhor do mundo. Porém, agora como comentarista da Eurosport, a ex-tenista russa deu declarações repletas de polêmica para o canal em que trabalha, fazendo inúmeras revelações sobre os circuitos masculino e feminino.

"No tênis, tem um monte de mulheres lésbicas. Rennae Stubbs, Lisa Raymond, Eleni Danilidou, Casey Dellacqua, Carla Suárez... Eu ficava furiosa porque ficavam todo tempo me olhando. Não me importa com quem dormem, mas que não me olhem e não se intrometam no meu espaço privado", disparou ela, não escondendo o desconforto com o homossexualidade entre as atletas.

Além disso, Bychkova também revelou algumas peculiaridades de alguns dos maiores jogadores de tênis na atualidade. "O espanhol David Ferer fumava quase um pacote de tabaco por dia. Não entendo como conseguia correr. Algumas tenistas belgas também fumam e bebem. Ficava surpresa por jogarem melhor do que eu", disse a russa, que ainda tornou público que Stanislas Wawrinka, atual número 3 do mundo, é um tremendo baladeiro. "Em cada torneio, ia a todas as festas. Não sei como fazia para se levantar no outro dia e poder jogar. Ouvi falar muito das aventuras de Stan em São Petersburgo", completou.