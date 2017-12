Ex-tenista número 1 do mundo destrói McLaren de quase R$ 600 mil

Marcelo Ríos ficou famoso no mundo do tênis por causa de seu forte temperamento e seu jeito explosivo dentro de quadra. Essa pode ter sido uma das causas do que ele fez na madrugada desta quinta-feira. O ex-atleta sofreu um acidente com a sua McLaren 570S Coupé na rodovia Costanera Norte, no Chile e causou sérios danos ao veículo que custa a bagatela de 188 mil dólares, mais de R$ 590 mil.

Acaba de chocar el Chino Rios pic.twitter.com/BWfjY0BtYy — Pablo Jiménez (@pablekejimenez) 13 de abril de 2017

Segundo a polícia local, o ex-tenista, que, em 1998 se tornou o primeiro latino-americano a ser número 1 do mundo do tênis, antes mesmo de Gustavo Kuerten, perdeu o controle de seu veículo por causas ainda investigadas e colidiu com outro carro. Ninguém ficou ferido e não foi constatada ingestão de álcool em nenhum dos dois motoristas.

Gracias a todos por la preocupación pero estoy bien, se me fue el auto porque al parecer había una mancha de aceite en el camino — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) 13 de abril de 2017

Após o acidente, Ríos utilizou o seu Twitter para dizer que está bem e o justificou: "parecia haver uma mancha de óleo no caminho".