Fã mirim é convidado para jogar contra Djokovic e marca ponto incrível

O ex-melhor do mundo, Novak Djokovic é conhecido por sua simpatia além de ser um dos melhores tenistas da atualidade. Em Indian Wells, onde disputa o primeiro Masters 1.000 da temporada, o sérvio resolveu convidar um pequeno fã para bater bola depois de um treino e se deu mal. O tenista não facilitou, jogando bolas difíceis. Mas, mostrando habilidade, o garoto conseguiu buscar as bolas e ainda finalizou o ponto com um belo "smash". Entrando na brincadeira, Djokovic ainda se agachou para fugir do golpe do adversário.

Em sua primeira partida, o número 2 do mundo derrotou o britânico Kyle Edmund por 2 a 0 e agora vai enfrentar na terceira rodada da competição o argentino Juan Martín del Potro, que eliminou Federico Delbonis por 7/6 (5) e 6/3.