Foi na semi-final no U.S. OPEN 2009 entre Roger Federer e Novak Djokovic no Arthur Ashe Stadium para mais de 23,771 mil espectadores. O jogo estava 2 sets a 0 para Federer e o terceiro estava muito encaminhado para a vitória da partida. No último game, o sérvio tentou matar a jogada com uma bola no fundo da quadra. Mas não contava com uma recuperação fantástica e um dos pontos mais bonitos da história da competição.

Veja a reação de Djoko. Sensacional!