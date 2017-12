Federer encara Murray usando kilt em amistoso beneficente na Escócia

A pouco menos de uma semana do início do ATP Finals, Roger Federer participou, na noite desta terça-feira, 7, de um amistoso beneficente com Andy Murray, em Glasgow, na Escócia. Além da exibição das habilidades dos dois jogadores, um ponto alto da noite foi quando ambos decidiram se vestir a caráter.

Primeiro, Roger Federer arranjou um kilt, a famosa saia usada pelos homens escoceses, e a usou durante alguns pontos. Depois dele, Murray colocou uma boina tam o' shanter, outra peça tipicamente escocesa.

No final, Federer venceu a partida por 2 sets a 1, com parciais 6/3, 3/6 e 10/6.

A partida aconteceu um dia antes do sorteio dos grupos do ATP Finals, que colocou o suíço (2º do ranking da ATP) na chave Pete Sampras, junto com o alemão Alexander Zverev (3º), o croata Marin Cilic (5º) e o americano Jack Sock (5º).

No outro grupo, chamado Boris Becker, estão o espanhol Rafael Nadal (1º), o austríaco Dominic Thiem (4º), o búlgaro Grigor Dimitrov (6º) e o belga David Goffin (8º).