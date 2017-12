Federer se junta a Djoko e outros tenistas e mostra talento como cantor

Roger Federer realmente está de bem com a vida. O tenista suíço, campeão do Aberto da Austrália e finalista do Masters 1000 de Indian Wells, usou seu Facebook para postar um vídeo em que aparece cantando ao lado de outros tenistas consagrados, como Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Tommy Haas, além do músico David Foster.

E apra quem achou que o vídeo seria cômico, está muito enganado! Os atletas mostraram bastante talento para cantar a música "Hard to Say I'm Sorry", da banda Chicago. O post, como não podia deixar de ser, foi visto milhões de vezes em todo o mundo e todos eles foram muito elogiados. Assista e dê sua nota para os "Backhand Boys":