Federer surpreende fãs com treino em quadra pública no Central Park

Cinco vezes campeão do Aberto dos Estados Unidos, Roger Federer surprendeu ao treinar por mais de uma hora em uma quadra localizada no famoso Central Park, em Nova York, na última quarta-feira. A presença do astro atraiu fãs que puderam ver de perto e de graça o suíço em ação. Ao final do treino, Federer ainda tirou fotos com os fãs e compartilhou algumas das imagens nas suas redes sociais.

Um dia antes do inusitado treino, o atual número 3 do mundo venceuFrances Tiafoe, uma das revelações da temporada e 70.º do ranking da ATP - com as parciais de 4/6, 6/2, 6/1, 1/6 e 6/4, em 2 horas e 37 minuto.

Nesta quinta-feita, o tenista suíço enfrenta o russo Mikhail Youzhny, pela segunda rodada do torneio.