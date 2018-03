Federer tem torcida de Thor no Aberto da Austrália e fãs vão à loucura

Roger Federer levantou um troféu de Grand Slam pela 20ª vez em sua carreira neste domingo. O novo recorde veio com uma sofrida vitória sobre o croata Marin Cilic em cinco sets, na final do Aberto da Austrália. O curioso é que o suíço contou com uma torcida especial na plateia do torneio.

Chris Hemsworth, ator que interpreta o personagem Thor nos cinemas, presenciou a vitória de Federer. Assim que foi identificado pelos fãs, as imagens e vídeos viralizaram nas redes sociais.

No Twitter, os torcedores que estavam acompanhando a competição não perderam tempo para citar a presença do ator. "Até o Thor desceu dos céus pra assistir o Federer", "Thor e Federer é pra pirar", "até um Deus (Thor) parou para ver Federer, isso prova que ele não é humano e nem deste planeta", comentaram.

Confira os registros:

Roger Federer é tão incrível que até o THOR estava na torcida para prestigia-lo — Danilo Maneiro (@DaniloManeiro1) 28 de janeiro de 2018

Que homem! Ele não é desse planeta! Maior prova disso é Thor estar presente. Acho que Federer veio de Asgard. É filho de Odin também. Valeu Federer. #AustralianOpennaESPN — GilsonRC de Curitiba (@gilsonrc) 28 de janeiro de 2018

Hanno mandato Thor per verificare se #Federer può entrare negli Avengers. Per ora la risposta è sì #AusOpen2018 pic.twitter.com/HolS5xfKfF — Alessandro Leardini (@KLear24) 28 de janeiro de 2018

@_FNARDINI Thor e Federer juntos???? Que tiro foi esse???? — Michelli Roson (@MichelliRoson) 28 de janeiro de 2018

Sr. e Sra. Thor na plateia da final do #AusOpen entre Roger Federer e Marin Cilic. Um casal bem desprovido de beleza, né? #AustralianOpennaESPN pic.twitter.com/EAIox2hp32 — Rodrigo Haddad (@ro_haddad) 28 de janeiro de 2018

Thor assistindo Federer e pensando: Loki???? #AustralianOpennaESPN — GilsonRC de Curitiba (@gilsonrc) 28 de janeiro de 2018

#AustralianOpenNaESPN Thor disse que foi ver o jogo pra estudar o material da Raquete do Federer pra fazer um novo martelo pra ele hahahha @_FNARDINI — Gabriel Machado (@3665ecfa799a447) 28 de janeiro de 2018

Até o Thor desceu dos céus pra assistir o Federer #AustralianOpennaESPN — Daniel Augusto (@_augustodniel) 28 de janeiro de 2018