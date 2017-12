'Ficaria muito feliz em jogar com Ronaldo', diz brasileiro campeão de Wimbledon

O tenista Marcelo Melo conseguiu realizar seu maior sonho ao se tornar campeão do torneio de duplas em Wimbledon. Com a vitória, ele encerrou um jejum de 51 anos sem títulos do Brasil na grama de Londres. Melo foi o primeiro a ganhar no masculino, antes dele apenas Maria Esther Bueno havia vencido o torneio, sendo a última conquista em 1966, também nas duplas.

De volta ao Brasil, o campeão concedeu uma entrevista exclusiva ao Fera na qual revelou quem gostaria de ver ao seu lado na quadra. "O Ronaldo 'Fenômeno' sempre foi meu ídolo desde pequeno, quando ele ainda jogava no Cruzeiro, que é meu time. Eu sei que ele joga tênis. E ficaria muito feliz de um dia poder jogar com ele".

Entre os tenistas, o brasileiro afirmou que gostaria de compartilhar a quadra com Roger Federer, que alcançou seu oitavo título no Grand Slam inglês. "Ele é a marca do tênis, é a referência".

A vitória na grama sagrada de Wimbledon teve um gosto ainda mais especial para Melo, que voltou ao topo do ranking de duplas. Ele ocupou a posição pela primeira vez em 2015, depois de vencer em Roland Garros, seu primeiro título em Grand Slams.

"Minha vida vem mudando desde Roland Garros, mas agora vai mudar mais ainda, porque Wimbledon é muito especial", afirmou Melo, lembrando da salva de palmas que recebeu durante voo na volta para o Brasil.