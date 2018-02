Filha de Serena Williams, Alexis 'vira' tenista com 6 meses de idade

Com menos de 6 meses de idade, a filhinha de Serena Williams, Alexis Olympia Ohanian Jr., já "virou" tenista. A mãe, atual número 2 do rankinkg mundial, publicou em seu Instagram uma foto da bebê segurando uma mini-raquete de tênis.

Serena ainda brincou com a possibilidade de a bebê seguir seus passos no esporte.

"Olympia Ohanian, no ponto de partida, ponto do campeonato, mesmo sem os sapatos, ela é difícil de vencer. Indo agora para seu 12º título de Wimbledon. Três a mais do que sua mãe Serena", escreveu a tenista, na legenda do post.

Hoje com 36 anos, Serena tem optado por permanecer fora de algumas competições, enquanto não recupera sua melhor forma após ganhar Alexis, em setembro do ano passado. Ela ficou fora, por exemplo, do Aberto da Austrália, no mês passado.