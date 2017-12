Gemidos sexuais interrompem partida de tênis em torneio na Flórida

Competições esportivas podem ser interrompidas por diversas razões, como invasões de campo, sinalizadores nas arquibancadas, falta de equipamentos adequados e até mau tempo. Mas a partida entre os tenistas Frances Tiafoe e Mitchell Krueger, pelo Aberto de Sarasota, na Flórida, pode ter sido a primeira na história a ser paralisada por sexo.

Vencendo o segundo set por 3 a 2, Tiafoe se preparava para sacar após abrir 15 a 0. Neste momento, ele, seu adversário, os árbitros e os torcedores começaram a ouvir altos gemidos típicos de uma relação sexual. Enquanto os presentes na quadra se entreolhavam e davam risadas, o narrador Mike Cation tentou minimizar o fato, alegando na transmissão que "o telefone de alguém parece que está ligado em um vídeo de conteúdo adulto".

Com isso, Krueger foi até a cadeira do árbitro, pegou uma bolinha e a rebateu na direção de onde vinham os sons, arrancando ainda mais risadas do público.

Os gemidos voltaram a atrapalhar o jogo quando Tiafoe armava o serviço após fazer 30 a 15. Incrédulo, o jogador não se conteve e gritou em tom de brincadeira: "Não pode ser tão bom assim!" Cation, então, confirmou na transmissão que "não, isso não é um telefone. Vem de um apartamento perto do lago. Todos estavam procurando de onde isso estava vindo, e isso não é um vídeo. Bem, pelo menos alguém está tendo uma noite legal".

Curiosamente, as câmeras flagraram uma mãe tentando fazer com o que filho tapasse os ouvidos para que ele não ouvisse os gemidos.

O caso inusitado continuou repercurtindo após a partida. Pelo Twitter, Cation desejou felicidades aos namorados. "Muito amor ao casal com as janelas abertas. Parece que vocês tiveram uma ótima experiência."

Much love to the couple with the windows open across the way! Sounds like you guys had a good time!@SarasotaOpen — Mike Cation (@MikeCTennis) 19 de abril de 2017

O narrador também contou que, quando Krueger foi até a cadeira do árbitro pegar a bolinha, ele achou que os sons vinham do telefone do tenista.

Na mesma rede social, o tenista australiano Matt Reid perguntou a Tiafoe se era vídeo ou realidade, e o americano respondeu: "Nunca vi algo mais real. Foi incrível."

Ah, após a interrupção, Tiafoe, nº 7 do ranking da ATP, confirmou a vitória por 2 a 0 sobre Krueger, 182º do mundo, com parciais de 6/2 e 6/3. Na segunda rodada, o americano enfrentará o italiano Andrea Arnaboldi, 238º da ATP, que venceu o brasileiro Joao Pedro Sorgi, 347º do ranking, por 2 a 1 (7/6, 1/6 e 7/6).