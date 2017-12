Há exatos 16 anos, Guga chegava ao topo do ranking mundial de tênis

No dia 4 de dezembro de 2000, Gustavo Kuerten alcançou a sonhada liderança do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O título de número 1 do mundo veio após conquistar o Masters Cup de Lisboa, torneio que reuniu os oito melhores jogadores da temporada. Para conquistar o torneio, Guga teve de vencer lendas como Pete Sampras e Andre Agassi.

Ao derrotar Agassi na final, o catarinense somou pontos suficientes para ultrapassar o russo Marat Safin. A conquista coroou uma temporada em que Guga foi campeão em Santiago, Indianápolis, Hamburgo, além de ganhar seu segundo título em Roland Garros.