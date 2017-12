Hugh Jackman desafia Djoko; sérvio aceita e impõe condição: 'sem garras'

O ator Hugh Jackman, o Wolverine da série X-Men, desafiou o sérvio Novak Djokovic para uma partida de tênis, em uma postagem no Twitter. "Alguém quer jogar tênis? E por 'alguém', estou me referindo a você, Djokovic", escreveu o ator, que aparece na foto segurando uma raquete e uma bola.

O número 2 do mundo respondeu com bom humor: "Pronto para voar para Mônaco para uma partida ou duas? Mas você não pode suas garras na quadra".

Ready to fly over to Monaco for a game or two? But you cannot use your claws on the court.. or can you? https://t.co/lbXKuXwZVr — Novak Djokovic (@DjokerNole) 12 de abril de 2017