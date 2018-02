Hugo Calderano faz vídeo em desafio inusitado no tênis de mesa; confira

Hugo Calderano, brasileiro do tênis de mesa que atua pelo Liebherr Ochsenhausen, da Alemanha, inovou em um vídeo que fez com seu preparador físico Mikael Simon. A dupla gosta de inventar desafios e desta vez a ideia foi fazer uma partida de tênis de mesa de uma maneira bem inusitada.

+ TVs não se interessam e tenista vai transmitir partidas pelo Facebook

+ Revista norte-americana 'Tennis' elege Guga o 21º maior tenista da Era Aberta

+ Filha de Serena Williams, Alexis 'vira' tenista com 6 meses de idade

Enquanto o jogador segurava sua raquete diante da mesa, o preparador se posicionou com um halter e, a cada batida de Calderano, Mika levantava o peso. Isso foi feito após o treino de domingo e uma raquete foi amarrada na anilha do halter. O vídeo do desafio está sendo bastante compartilhado nas redes.

A dupla nem esperava que tivesse tanto sucesso nessa empreitada e outras devem vir pela frente. A sincronia dos dois é tanta que, durante a preparação física, enquanto Calderano pedala na bicicleta, Mika fica perguntando sobre capitais de países e pedindo para o atleta fazer contas. Às vezes, até afastam as mesas no ginásio para jogar futebol ou hóquei.

Veja o vídeo: