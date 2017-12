Imbatíveis? Federer e Nadal vão disputar torneio na República Tcheca em dupla

Em quadra, vai ser difícil bater esses dois: Roger Federer e Rafael Nadal, donos de nada menos do que 34 títulos de grand slams, vão formar uma dupla. O suíço (atual número 3 no ranking da ATP) e o espanhol (detentor do posto de número 1 do mundo) jogarão juntos na Laver Cup, entre os dias 22 e 24 de setembro, na República Tcheca.

Trata-se de um torneio amistoso que será disputado entre duplas da Europa contra o resto do mundo. O time europeu será comandado por Bjorn Borg (sueco, ex-número 1 do mundo), enquanto a equipe adversária fica sob o técnico John McEnroe, norte-americano que também foi líder do ranking mundial.

A Laver Cup homenageira o ex-tenista australiano Rod Laver, de 78 anos, considerado como um dos melhores jogadores de todos os tempos.

Confira os times e a classificação atual de cada tenista no ranking da ATP:

Europa

Rafael Nadal (1º)

Roger Federer (3º)

Alexander Zverev (7º)

Marin Cilic (7º)

Dominic Thiema (8º)

Tomas Berdych (19º)

Capitão: Bjorn Borg

Resto do Mundo

Milos Raonic (11º)

John Isner (14º)

Jack Sock (17º)

Sam Querrey (21º)

Juan Martin Del Potro (28º)

Denis Shapovalov (69º)

Capitão: John McEnroe