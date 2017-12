ITF elege Murray melhor tenista do ano pela 1ª vez; brasileiro vence nas duplas

A ITF, Federação Internacional de Tênis, anunciou nesta terça-feira os vencedores do prêmio de melhores tenistas de 2016, nas categorias simples e de duplas, masculina e feminina. O britânico Andy Murray, que desbancou o sérvio Novak Djokovic do topo do ranking mundial, venceu na categoria simples masculina. No feminino, Angelique Kerber quebrou jejum alemão de 20 anos na premiação.

A família Murray teve ainda mais um representante na premiação. Jamie Murray, venceu nas duplas masculinas ao lado do brasileiro Bruno Soares. A dupla estreou nessa temporada e conseguiu grande desempenho com os títulos dos Abertos dos Estados Unidos e da Austrália. Essa é a primeira vez na história que irmãos vencem no mesmo ano no estilo simples e nas duplas.

Nas duplas femininas, as francesas Kristina Mladenovic e Caroline Garcia, campeãs de Roland Garros em 2016, foram as vencedoras do prêmio.