Mãe coruja: Tenista pede para filha se agasalhar durante partida; veja

A tenista suíça Patty Schnyder voltou às quadras após anunciar sua aposentadoria em 2011, depois de ser derrotada em Roland Garros. A atleta de 38 anos, que participava de um torneio em Gstaad, na Suíça, parou o jogo para certificar-se de que sua filha estava bem agasalhada na arquibancada. Ela pediu para que o acompanhante de sua filha colocasse um casaco na garota, que vestia apenas uma regata.

Depois do momento mamãe coruja, Schnyder acabou sendo derrotada por 2 sets a 1, dando adeus à competição.

"Eu não estou ligando muito para os rankings. Só quero voltar a jogar e competir. Esse sempre foi o meu desejo, a minha paixão”, disse ela à Tennis World, revista norte-americana especializada no esporte.

Patty Schnyder asked for her daughter's arms to be covered. pic.twitter.com/8trcXpypiP — Ashish Jena (@ashishjena94) 20 de julho de 2017