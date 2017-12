Maldini, ex-zagueiro do Milan, vira tenista profissional aos 49 anos

Considerado um dos maiores ídolos da história do Milan, com mais de 600 partidas pelo clube, o ex-zagueiro da equipe e da seleção italiana Paolo Maldini fará sua estreia como tenista profissional no ATP Challenger de Milão, no próximo dia 26.

Ele vai disputar a categoria de duplas, juntamente com seu treinador, o italiano Stefano Landonio, e a estreia acontece no dia em que o ex-jogador completa 49 anos,

Maldini foi convidado pela organização do torneio após vencer uma competição amadora e, animado, postou em seu Instagram uma foto ao lado de Landonio, que elogiou o desempenho do ex-zagueiro. Vários de seus seguidores deixaram palavras de incentivo ao agora tenista.

De acordo com o treinador, se Maldini tivesse se iniciado alguns anos antes no esporte para apurar sua técnica, seria uma força dentro do tênis. O ATP Challenger Series, onde Maldini vai jogar, é uma espécie de "segunda divisão" do tênis, e compreende diversas etapas ao longo do ano.

Maldini, em sua carreira, conquistou sete Campeonatos Italianos, cinco Ligas dos Campeões e um Mundial de Clubes.

Confira: