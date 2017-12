Maldini, lenda do Milan, é derrotado na estreia no tênis e diz que não joga mais

Lenda do Milan e aposentado do futebol desde 2009, o ex-zagueiro Paolo Maldini perdeu logo na sua partida de estreia no tênis profissional, válida pelo Challenger de Milão. Ele disse, após a derrota, que não vai mais disputar nenhum torneio.

Na chave de duplas do torneio, Maldini jogou ao lado de seu treinador, Stefano Landônio, e foi derrotado pelo polonês Tomasz Bednarek e pelo holandês David Pel, que venceram em sets diretos, por duplo 6/1, nesta terça-feira. A dupla começou a treinar há alguns meses.

Foi a primeira competição de Maldini no tênis profissional, após ser convidado pela organização do Challenger de Milão. O ex-jogador garantiu que teve convites para vários torneios, mas que irá recusá-los. "Este será apenas um evento isolado. Foi uma boa experiência, da qual desfrutei muito, mas não se vai a repetir", destacou.