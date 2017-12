Marcelo Melo é nocauteado por saque de companheiro de dupla; assista

Ao lado do polonês Lukasz Kubot, Marcelo Melo foi eliminado nas quartas de final do Masters 1000 de Roma ao perder por 2 sets a 0 para australiano John Peers e o finlandês Henri Kontinen, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6). No entanto, a partida na capital italiana ficou marcada por um acidente envolvendo o tenista brasileiro.

Durante o terceiro game do segundo set, Kubot sacou e acertou em cheio a nuca de Marcelo Melo. O brasileiro foi para o chão na hora. Demonstrando muita dor, ele seguiu deitado por pelo menos mais um minuto, até que se levantou e foi para o banco respirar um pouco.

"Isso não é algo que se espera de um companheiro de dupla", escreveu no Twitter o perfil oficial da Tennis TV.