'Momento de fúria' com boleiro elimina italiana do Aberto da Austrália

Com apenas 17 anos, Maria Vittoria Viviani ainda tem muito o que aprender para se tornar uma grande tenista. E uma dessas lições pode ter sido aprendida durante o Aberto da Austrália. Depois de perder o primeiro set por 6 a 2 para a chinesa Xin Yu Wang, ela se descontrolou, tirou uma bola do bolso e a atirou para o lado esquerdo da quadra, atingindo o boleiro. Apesar da bolada não ter sido forte, o boleiro sentiu ao ser atingido no peito.

Logo que percebeu o que fez, a italiana levantou os braços e pediu desculpas, mas o árbitro do jogo não aceitou e acabou punindo a garota com a eliminação do torneio. Depois da confirmação de que estava fora da competição, Maria Vittoria não escondeu a sua frustração e não conteve as lágrimas. A situação comoveu muita gente nas redes sociais e muitos foram os que apoiaram a atleta, considerando a punição do juiz severa demais.

O lance de Viviani gerou ainda mais polêmica por ter ocorrido no mesmo dia em que o japonês Kei Nishikori passou por uma situação parecida. O número cinco do ranking mundial jogou uma bola para o lado na partida contra Roger Federer e também atingiu um boleiro, mas não foi punido pelo acidente. Apesar de passar ileso pelo fato, o japonês acabou superado pelo suíço.