Na Austrália, Will Smith joga tênis com tricampeão paralímpico

Depois de roubar a cena em uma partida do Aberto da Austrália, Will Smith segue curtindo bem o país. Na última sexta-feira, 19, o ator americano jogou tênis sobre cadeira de rodas com Dylan Alcott, três vezes medalhista de ouro em Jogos Paralímpicos.

Em vídeo na conta de Alcott no Instagram, o astro de "Um Maluco no Pedaço" afirmou fazer parte de mais nova melhor dupla de tenistas do mundo.

Ao jornal local Herald Sun, Alcott revelou que encontrou Smith na partida entre Nick Kyrgios e Jo-Wilfried Tsonga. Segundo ele, o próprio ator perguntou se eles poderiam se encontrar para jogar sobre cadeira de rodas. "Eu disse 'claro que sim'", contou.

Primeiro, Smith começou jogando contra Alcott de pé, usando a cadeira minutos depois. "O interessante é que ele é melhor com a cadeira do que sem. Fiquei muito impressionado", declarou o paratenista. "Não acho que ele tenha jogado muito tênis, mas ele estava ficando melhor à medida que jogávamos, e nos divertimos bastante. Ele foi uma das mais legais e incríveis pessoas que já conheci na vida.

"Ele sabia que eu era um palestrante motivacional, sabia da minha fundação. Nós ficamos cerca de uma hora juntos", completou, se referindo à Fundação Dylan Alcott, voltada para elevar a auto-estima de jovens deficientes na Austrália.