Nadal se empolga no aquecimento e dá cabeçada em porta antes de jogo

Essa deve ter doído: número 2 do mundo, o tenista espanhol Rafael Nadal dava pulos altos para se aquecer, como costuma fazer antes das partidas, e deu uma cabeçada forte numa porta de emergência, na entrada de uma das quadras de Wimbledon, na manhã desta segunda-feira

O barulho da cabeçada foi tão alto que até o adversário do espanhol, Gilles Muller, que estava perto, se virou para ver o que tinha acontecido. Sorrindo, Nadal aparentemente disse que estava tudo bem. O adversário também acabou caindo na risada. Nadal acabou entrando em quadra, depois, como se nada tivesse acontecido.

O vídeo foi publicado pelo perfil oficial do torneio de Wimbledon no Twitter, com uma recomendação ao tenista - "cuidado com a cabeça, Nadal". Assista: