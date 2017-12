Neozelandês é primeiro tenista com deficiência física a pontuar na ATP

O tenista neozelandês Alex Hunt, de 23 anos, fez história nesta semana ao se tornar o primeiro tenista com deficiência física a somar pontos no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Hunt usa uma prótese no lugar do antebraço esquerdo.

No início da semana, Hunt estreou com vitória no Future F1, torneio disputado em Guam arquipélago no Oceano Pacífico. Diante de Christopher Cajigan, das Ilhas Marianas do Norte, ele venceu com facilidade, por 6 a 0 e novamente 6 a 0. Nesta quinta-feira, acabou derrotado por um adversário japonês.

Mas a vitória fará Hunt aparecer na lista da ATP, já na próxima semana. Hoje, ele aparece como 41º colocado no ranking masculino de seu país e sonha em disputar um grand slam. “Recebo conselhos de todo mundo. Aprendo com quem está à minha volta”, disse o tenista ao site Stuff.

"O maior desafio real ao jogar tênis é mudando o controle em minha mão para diferentes cenários, e às vezes servir em vento pesado pode ser um pouco problemático", afirmou o atleta, que joga desde 14 anos.

Confira um vídeo do tenista em ação: