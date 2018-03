No Dia da Mulher, Serena Williams volta às quadras após problemas no parto

Uma das maiores tenistas de todos os tempos, Serena Williams voltará ao circuito oficialmente nesta quinta-feira, 8 de março, justamente no Dia das Mulheres. A tenista enfrenta Zarina Diyas nesta quinta-feira, à meia-noite no horário de Brasília. O confronto é válido pela primeira rodada do Masters de Indian Wells.

A atleta teve problemas de saúde no parto, o que acabou atrasando seu retorno às quadras. Após dar à luz a filha Alexis Olympia Ohanian Jr. em setembro de 2017, a ex-número 1 precisou realizar uma cesariana porque a frequência cardíana de sua filha caiu drasticamente no momento das contrações. 24 horas depois da cirurgia, vieram as complicações, que ela chamou de "seis dias de incerteza".

“Tem sido difícil. Tive vários dias em que mesmo me sentindo bem, me perguntava: 'Como eu vou continuar'. Tem sido realmente difícil, talvez não esteja no meu melhor, mas estou chegando lá e todo dia é um novo dia para melhorar. Enquanto estiver evoluindo, mesmo que no passo de uma tartaruga, estou bem com isso”, afirmou Serena em entrevista à emissora britânica BBC.

Aos 36 anos, Serena é a única mulher entre os 100 atletas mais bem pagos do mundo, de acordo com a lista da revista Forbes divulgada na metade de 2017. A tenista americana é a maior vencedora de Grand Slams, com 23 títulos.