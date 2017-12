'Nunca aposte contra Brady': fã ganha encontro com tenista após virada dos Pats

Com a vitória do New England Patriots no Super Bowl 51, Tom Brady chegou ao seu quinto título, tornando-se o primeiro quarterback da história da NFL a alcançar a marca. Mas ele não é o único com motivos para comemorar a virada histórica. Quando o Atlanta Falcons liderava a partida por 25 pontos de diferença (28 a 3), a tenista Eugenie Bouchard postou em seu twitter que "sabia que Atlanta venceria" muito antes do final da partida. Foi, então, que um torcedor enviou uma mensagem para a tenista, perguntando se ela aceitava um encontro, caso os Patriots virassem a partida. Confiante na vitória dos Falcons, Bouchard aceitou a aposta.

À medida que os Patriots iam reagindo e encurtando a diferença, um outro usuário perguntou se Bouchard estava ficando nervosa com a aposta, e ela disse que sim. Ao fim do jogo, com a virada consolidada, ela perguntou ao seu seguidor onde ele mora, indicando que realmente cumprirá a promessa.

Um pouco desconcertada, mais tarde a tenista postou: "Aprendi a lição. Nunca aposte contra Tom Brady."

I knew Atlanta would win btw — Genie Bouchard (@geniebouchard) 6 de fevereiro de 2017