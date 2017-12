Pai de tenista chilena morre após passar mal em jogo da filha contra brasileira

Uma tragédia ocorreu neste sábado, 26, durante a disputa do título da Copa Las Condes, em Santiago do Chile. Jorge Seguel, pai da tenista chilena Daniela Seguel, faleceu após passar mal e desmaiar na arquibancada do Club de Tenis El Alba, onde sua filha enfrentava a brasileira Paula Gonçalves. A taça era válida pelo circuito da ITF e ficou com Paula após desistência da rival.

O pai da atleta foi encaminhado para um hospital após o desmaio. Informado de que o estado de Jorge era estável, o árbitro ordenou que a partida seguisse normalmente. Porém, ele acabou não resistindo ao mal súbito, falecendo na sequência. Informada sobre a morte de seu pai enquanto jogava, Daniela entrou em choque, sendo obrigada a abandonar o jogo no segundo set, quando o placar registrava empate por 4/4. Paula consolou a adversária após elas receberem a informação da tragédia.

A brasileira comentou o ocorrido em uma publicação nas redes sociais, sem poder comemorar o título conquistado. Confira a postagem de Paula Gonçalves abaixo.