Piqué negocia com entidades a criação de uma Copa do Mundo de tênis

O zagueiro do Barcelona Gerard Piqué está negociando com a Federação Internacional de Tênis (ITF) e com a Associação Mundial dos Tenistas Profissionais (ATP) a criação de uma "Copa do Mundo" da modalidade.

Pelo formato, que poderia substituir a atual Copa Davis, muito criticada por tenistas e dirigentes, a competição reuniria 16 países e teria duração de uma semana. Piqué seria um dos investidores interessados no assunto. Segundo o jornal espanhol Marca, o craque já se encontrou com o presidente da ATP, Chris Kermode, para negociar.

O tenista sérvio Novak Djokovic mostrou otimismo em relação à criação do novo formato. "É ótimo que uma estrela de futebol como Piqué se envolva com o tênis. Ele é um grande cara e eu o respeito muito. É algo que só pode trazer coisas positivas", disse o vice-líder do ranking mundial.

O número 1 do mundo, Andy Murray, também se mostrou favorável ao novo formato de Copa do Mundo. "Acho que é uma ideia realmente animadora", disse.

As mudanças serão discutidas em reunião na ITF, em agosto.