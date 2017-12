Pomba 'ousada' invade quadra e atrapalha jogo de Nadal em Monte Carlo

Grande favorito ao título do Masters 1000 de Monte Carlo, onde já foi campeão nove vezes, o espanhol Rafael Nadal precisou suar a camisa para vencer o britânico Kyle Edmund, por 2 sets a 1. Mais do que isso, o atual número 7 do mundo teve que "jogar contra" uma pomba que invadiu a quadra e atrapalhou o andamento do jogo.

Tudo aconteceu no terceiro set, quando a partida estava empatada em 1 a 1 e com muito equilíbrio. Quando Nadal se preparada para um saque, o destemido animal pousou sobre a rede. O jogo, então, foi paralisado para que ele fosse retirado. Um dos boleiros até tentou, mas acabou tomando um drible da pomba, que decidiu pousar dentro da quadra, provovando risos entre os torcedores presentes ao jogo. Foi só aí que uma pessoa finalmente conseguiu fazer com que o animal voasse para longe e o jogo continuasse.

Quando a bola finalmente voltou a rolar, Nadal mostrou o porque é considerado "rei" em Monte Carlo e, vencendo todos os games restantes, fechou o set em 6/3 e o jogo em 2 a 1, garantindo classificação para as oitavas de final, onde enfrentará o alemão Alexander Zverev, número 20 do mundo.