Por causa do calor, tenista passa mal e abandona semifinal na Turquia; assista

O tenista cipriota Marcos Baghdatis teve que abandonar a semifinal do Aberto de Antalya, na Turquia, depois de passar mal em quadra por causa do calor.

Os termômetros marcavam 40°C no momento em que o tenista desabou em quadra após 2h18 de jogo contra o japonês Yuichi Suiga. Apesar de o tenista não ter perdido a consciência, o árbitro encerrou a partida, dando vitória ao japonês, que avançou para a final.

A emissora oficial do torneio transmitiu ao vivo o momento:

Unfortunately, the 40+ degree heat has forced Marcos Baghdatis to retire.

Japan's Yuichi Sugita advances to the final...#AntalyaOpen pic.twitter.com/vPN5NsI5R7 — Tennis TV (@TennisTV) 30 de junho de 2017