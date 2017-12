Sem patrocínio, britânico disputa Australian Open com camiseta branca de R$ 48

Com o contrato de patrocínio não renovado pela Nike na última semana, o britânico Dan Evans utilizou uma camiseta branca sem estampa na terceira rodada do Australian Open nesta sexta-feira, 20, na qual derrotou o australiano Bernard Tomic.

Em entrevista ao portal Yahoo, da Austrália, o tenista disse que a camiseta custou 19,99 dólares australianos, o equivalente a R$ 48,35. "Eles não me ofereceram um novo contrato. Então, eu apenas fui a uma loja e comprei roupas para o dia seguinte, roupas simples", comentou.

No fim da partida, o britânico ainda comentou que achava estar "bonito" com a roupa. Número 51 do ranking mundial, ele venceu os três sets, se classificando para a quarta rodada do campeonato pela primeira vez, na qual enfrentará o francês Jo-Wilfried Tsonga. Veja um trecho abaixo: