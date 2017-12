Serena detona comentários racistas contra bebê: 'Não tenho medo da diferença'

Possivelmente a maior tenista de todos os tempos, a norte-americana Serena Williams se manifestou pela primeira vez sobre os comentários racistas feitos pelo ex-tenista e capitão da seleção romena feminina Ilie Nastase, que questionou com que cor nasceria o bebê que ela está esperando.

"Me decepciona saber que vivemos em uma sociedade onde gente como Ilie Nastase pode fazer esses comentários racistas sobre mim e meu bebê ainda não nascido, e outros comentários sexistas em relação às minhas companheiras", expressou Serena em sua conta no Instagram, se referindo ao que disse a lenda do tênis na última semana, quando questionou a raça da criança: "Vamos ver qual será a cor (do bebê). Chocolate com leite?", pelo fato de Serena ter pele negra e Alexis Ohanian, pai da criança, branca.

"Já disse antes e volto a dizer: este mundo chegou muito longe, mas ainda temos muito a fazer. Sim, rompemos muitas barreiras, no entanto ainda há muitas mais. Isto ou qualquer outra coisa não me impedirão de continuar com amor, luz e otimismo em tudo o que faço", comentou a tenista.

✊ Uma publicação compartilhada por Serena Williams (@serenawilliams) em Abr 24, 2017 às 12:58 PDT

A Federação Internacional de Tênis (ITF) suspendeu provisoriamente Nastase, que não poderá exercer o cargo na equipe feminina romena e "terá negado o acesso a todos os torneios da ITF". "Continuarei tomando a iniciativa e defenderei o que é correto. Não tenho medo da diferença e não sou uma covarde. Pode me criticar com suas palavras, pode tentar me matar com seu ódio, mas sou como o ar e me levanto", acrescentou Serena, que agradeceu à ITF pela consideração que teve durante este incidente.