Serena Williams aparece grávida e de topless em capa de revista

A estrela norte-americana do tênis Serena Williams, de 35 anos, é o destaque de capa da última edição da revista Vanity Fair.

Grávida de sete meses, a tenista, hoje afastada das quadras para se dedicar à gestação, contou sobre como descobriu a gravidez e afirmou que pretende voltar a jogar em janeiro. "Não acho que minha história já acabou", disse Serena, que posou para a premiada fotógrafa Annie Leibovitz.

Nas páginas internas da revista, onde aparece em mais fotos, Serena diz que não tem ideia de como cuidar de uma criança. "Não sei o que fazer com um bebê. Não tenho nada ainda... Não fiz nada no quarto do bebê", revelou.

Ela ainda contou que descobriu a gravidez após uma amiga comprar um teste de farmácia. Ao treinar backhands, após o início do Aberto da Austrália, ela notou que "algo estava diferente", psicologicamente e fisicamente. Um vômito inesperado fez com que a tenista desconfiasse de problemas hormonais, diante do que uma amiga providenciou o teste que confirmou a gestação.