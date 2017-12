Serena Williams assume cargo no Vale do Silício para promover a diversidade

A tenista norte-americana Serena Williams, atual número 2 do mundo, grávida de seis meses, vai assumir cargo na diretoria de uma empresa no Vale do Silício, nos Estados Unidos, para promover a diversidade e atuar pela diminuição do proconceito racial e contra a mulher na área das companhias de tecnologia.

Serena, que soma a conquista de 23 Grand Slams na carrreira, vai assumir como conselheira da SurveyMonkey, empresa de enquetes online cuja plataforma utilizada por cerca de 25 milhões de pessoas. As informações são da agência Associated Press.

"Sinto que a diversidade é algo que eu me relaciono. A mudança está sempre acontecendo, está sempre crescendo. O que é importante para mim é estar na vanguarda da mudança para tornar mais fácil para a próxima pessoa que vem atrás de mim", afirmou a tenista.

Segundo a AP, 27% dos funcionários da empresa são mulheres e 14% se consideram negros, latinos ou de outra minoria. De acordo com o presidente da Survey Monkey a entrada da estrela do tênis tem como foco "trazer agentes de mudança a mesa que possam abrir nossos olhos".