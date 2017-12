Serena Williams dá à luz primeira filha; Venus fica 'sem palavras'

O mundo do tênis (e também do esporte como um todo, por que não?) recebeu uma excelente notícia nesta sexta-feira, 1º: a lenda americana Serena Williams deu à luz sua primeira filha. A garota, que não teve o nome revelado, nasceu com cerca de 2,78 kg no Centro Médico St. Mary's, em West Palm Beach, na Flórida.

Um dos primeiros a confirmar a notícia foi o treinador da tenista, o francês Patrick Mouratoglou, que publicou uma série de mensagens de felicidades à atleta e ao marido dela, Alex Ohanian, no Twitter.

Congratulations @SerenaWilliams for your baby girl. I am so happy for you and I feel your emotion. Recover well & enjoy without limitation. — PATRICKMOURATOGLOU (@pmouratoglou) 1 de setembro de 2017

Congratulations @alexisohanian for your baby girl. I have 3 daughters & each time it is the same incredible journey. I am happy for you. — PATRICKMOURATOGLOU (@pmouratoglou) 1 de setembro de 2017

Btw @serenawilliams I wish you a speedy recovery... we have a lot of work ahead of us. — PATRICKMOURATOGLOU (@pmouratoglou) 1 de setembro de 2017

"Parabéns, Serena, por sua menininha. Estou muito feliz por você e sinto toda sua emoção. Se recupere bem e curta sem limites. Parabéns, Alex. Eu tenho três filhas e cada vez a aventura é a mesma. Estou feliz por você", escreveu Patrik. "Aliás, Serena, te desejo uma recuperação rápida. Temos muito trabalho pela frente", completou o técnico.

Quem também falou sobre o novo membro da família foi Venus Williams, irmã de Serena e que acabou de se tornar tia. Antes de entrar em quadra para disputar a partida da terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos, contra a grega Maria Sakkari, Venus concedeu rápida entrevista à ESPN Americana. Perguntada se já sabia da notícia, não conteve a felicidade: "Obviamente, estou muito animada. Palavras não conseguem descrever."

Depois da partida, vencida por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), Venus pediu que as perguntas ficassem restritas ao jogo. No entanto, ao ser perguntada se a irmã já teria analisado o forehand da filha recém-nascida, ela não segurou as risadas: "Meu Deus, isso é hilário".

Sem Serena, Mouratoglou está trabalhando como comentarista no Aberto dos Estados Unidos. Em entrevista na semana passada, citada pelo jornal USA Today, o técnico afirmou que a expectativa é que a tenista volte a treinar em novembro. "O objetivo é prepará-la para o Aberto da Austrália (que começa em 15 de janeiro) e então veremos. Se ela estiver pronta, irá competir. Do contrário, nós iremos adiar o retorno dela. Não acredita que ela precise jogar se não estiver pronta."

Nas redes sociais, Serena Williams foi parabenizada pela maternidade por Rafael Nadal e também pela cantora Beyoncé.

Congrats Serena!!! So much joy for you!!! https://t.co/u4edTrqIbB — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 1 de setembro de 2017