Serena Williams ganha raquete com ouro pelo 23º título de Grand Slam

Após a vitória no Aberto da Austrália neste sábado, Serena Williams exibiu o presente que ganhou da sua patrocinadora por alcançar seu 23º título em Grand Slam. Em vídeo publicado no seu Snapchat, a campeã exibiu a raquete que possui diversas referências as vitórias da norte-americana. O cabo possui detalhe em ouro 23 quilates e na borda a assinatura da tenista é acompanhada da inscrição "23 títulos de Grand Slams, Serena Williams". A raquete está à venda, com uma edição limitada de apenas 23 unidades e custa US$ 723.

A vitória sobre a irmã mais velha, Venus Williams, foi o sétimo título de Serena no Aberto da Austrália. As duas se enfrentaram 28 vezes, nove em finais de Grand Slam. Essa foi a 17ª vitória da caçula, que com a conquista recuperou o primeiro lugar do ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino).