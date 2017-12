Serena Williams mostra filha pela primeira vez e revela nome da criança

No dia 1° de setembro, a tenista multicampeã Serena Williams, 35 anos, deu à luz a sua primeira filha. E, nesta quarta-feira, a norte americana apresentou a recém-nascida aos fãs, com fotos e vídeos do bebê, que teve seu nome revelado.

“Conheçam Alexis Olympia Ohanian Jr. Vejam meu stories para essa jornada"

No stories do Instagram, a tenista fez uma pequena retrospectiva com alguns momentos marcantes de sua gravidez, desde o ultrassom, quando teve a confirmação de que estava grávida, a revelação ao pai Alexis Ohanian, passando por algumas semanas da complicada gestação, até o nascimento da pequena Alexis.

Serena revelou que já estava grávida quando venceu o Open da Austrália, o 23.º Grand Slam da sua carreira, em janeiro deste ano. Por isso, a tenista brincou na ficha da filha, acrescentando aos dados um título de Grand Slam.